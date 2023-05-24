حريق في صهريج يودي بحياة شخص وإصابة 3 آخرين وتضرر سيارتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الأربعاء، بمصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين باندلاع حريق في صهريج محمل بالمشتقات النفطية على الطريق السريع الدولي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سيارة صالون اصطدمت بصهريج محمل بمادة "الكاز" على الطريق السريع الدولي حلة – جبلة، ما أدى إلى انطلاع النيران بالصهريج، وفرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتمكنت من إخمادها.

وبين أن الحادث أدى إلى مصرع صاحب الصهريج، وإصابة ثلاثة مدنيين بحالات اختناق، كما اندلعت النيران بسيارتين مدنيتين.