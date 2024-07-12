حريق في شعبة أملاك بلدية الناصرية والشرطة تفتح تحقيقاً بـ"ظروفه الغامضة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، يوم الجمعة، باندلاع حريق في بلدية الناصرية وتحديداً في شعبة الأملاك، بظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع في شعبة أملاك بلدية الناصرية بظروف غامضة"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث، وتحاول إخماد النيران حاليا".

ولفت المصدر إلى أن "قائد الشرطة اللواء مكي شناع صنگور، وصل لموقع الحادث ويشرف على عملية التحقيق باندلاع الحريق".