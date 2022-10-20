حريق في سوق شعبي شرقي بغداد

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، حريقاً اندلع داخل بناية في سوق شعبي شرقي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني وبإشراف مديرها اللواء كاظم بوهان، اخمدت حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من طابقين تحتوي على محالّ متنوعة النشاط التجاري أغلبها مخالفاً لشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني داخل سوق منطقة الأمين شرقي بغداد.

وبين البيان، أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل البناية التجارية.