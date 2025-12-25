حريق في سوق الشورجة ببغداد واعتقال سارقين بالأنبار (صور)

شفق نيوز- بغداد/ الأنبار

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، مساء اليوم الخميس، السيطرة على حريق اندلع في سوق الشورجة التجاري بالعاصمة بغداد، في حين ألقت شرطة محافظة الأنبار القبض على شابين بسرقة عجلتين ناريتين في الرمادي.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "فرقها فرضت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مخزن للعطورات في بناية الجمالي بسوق الشورجة التجاري في بغداد، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

ومن بغداد إلى الأنبار، حيث أعلنت قيادة شرطة المحافظة، الخميس، القبض على شابين، أحدهما من مدينة الرمادي والآخر من قضاء الفلوجة، بعد قيامهما بسرقة عجلتين ناريتين من شارع 17 وسط مدينة الرمادي.

وأشارت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى ضبط العجلتين المسروقتين أصولياً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات.