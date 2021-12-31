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الدفاع المدني يخلي عوائل من نيران التهمت بناية تجارية سكنية وسط بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-31T13:59:52+0000
الدفاع المدني يخلي عوائل من نيران التهمت بناية تجارية سكنية وسط بغداد

شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وانقاذ العوائل السكنية وانزالهم من الشرفات بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية تجارية سكنية مكونه من طابقين في منطقة الكرادة وسط بغداد.

واشار بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فرقها اخلت العوائل من الاطفال والنساء من خلال نصب سلالم الاطفاء الخارجية وكذلك زجت بعجلة السلم الهيدروليكية ذات الاستخدام المزدوج (اطفاء وانقاذ) للسيطرة على الحادث وتامين اخلاء العوائل السكنية وخصوصا كبار السن الذين يتعذر خروجهم من خلال السلالم الخارجية".

واتمت فرق الدفاع المدني واجبها بمهنية عالية وسرعة قياسية لتنهي الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية، وفقاً للبيان.

وعلى اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية.

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