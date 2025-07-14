حريق في بلدية كركوك .. فيديو

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم الاثنين، باندلاع حريق داخل الورشة المركزية التابعة لبلدية المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على ألسنة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى الورش والأقسام المجاورة".

وأوضح أن الحريق تسبب بأضرار مادية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية ترجح أن الحادث نجم عن تماس كهربائي، فيما تم فتح تحقيق رسمي لمعرفة الأسباب الدقيقة".