حريق "غامض" يندلع بجسر عملاق قيد الإنشاء جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في المثنى، يوم السبت، بأن حريقاً كبيراً "غامضاً" اندلع في جسر عملاق قيد الإنشاء وسط المحافظة.

وذكر الشهود لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "الحريق اندلع في القالب الخشبي الذس يتم فيه سكب الخرسانة الكونكريتية لجسر الصدرين وسط مدينة السماوة مركز المحافظة".

وبين الشهود، ان "فرق الدفاع المدني في المحافظة هرعت لمكان الحادث من اجل اخماد النيران المشتعلة في الجسر".

وتفيد المعلومات الامنية حول حادث الحريق بأن التحقيقات الاولية ترجح حصول تماس كهربائي او خطأ وارد من احد العمال الفنيين العاملين في الجسر.

وبحسب المعلومات فإن العمل سيتوقف في الجسر قرابة أربعة اشهر في الجسر لحين إزالة الأضرار واعادة بناء القالب الخشبي مرة أخرى.

وتتجاوز القيمة المالية لانشاء جسر الصدرين في المثنى اكثر من 60 مليار دينار عراقي.