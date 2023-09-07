حريق "غامض" يلتهم أنابيب مشروع مجاري في ذي قار

شفق نيوز/ التهم حريق "غامض"، أنابيب داخل مخزن لمشروع مجاري لاحدى مناطق محافظة ذي قار، جنوبي العراق، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن حريقا غامضا اندلع داخل مخزن في العراء يخص مشروع مجاري حي الشهداء بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، مبيناً أن الحريق التهم الأنابيب الخاصة بالمشروع، دون معرفة أسباب اندلاعه.

وأشار مراسلنا إلى أن فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث وتعمل على اخماد الحريق، فيما تسبب باضرار جسيمة للمشروع المؤمل انجازه خلال الفترة المقبلة.