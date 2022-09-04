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حريق أعقبه انفجار داخل مجمع تجاري بمنطقة الشعلة في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-04T04:25:56+0000
حريق أعقبه انفجار داخل مجمع تجاري بمنطقة الشعلة في بغداد

شفق نيوز/ نشب حريق، فجر اليوم الأحد، داخل مجمع تجاري مشيد بمادة "السندويج بنل" ضمن مدينة الشعلة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إنه أعقب الحريق دوي انفجار لم تُعرف طبيعته من داخل المجمع.

ووفقا للمصدر ذاته فإنه تمت السيطرة على الحريق ليتوجه بعدها خبير للادلة الجنائية إلى مكان الحادث للفحص والتحقيق.

وفي بيان لاحق اعلنت مديرية الدفاع المدني ان فرقها أخمدت فجر هذا اليوم الأحد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مشيدة جزء منها من ألواح السندويج بنل سريع الإشتعال والمخالف لتعليمات السلامة، مشيرة إلى أن البناية متخذة لتجارة الملابس والعطور في منطقة الشعلة شمال العاصمة بغداد.

وقالت المديرية ان فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ استنفرت ودفعت بعجلات الإطفاء التخصصية والساندة من عجلات حوضية وأحكمت سيطرتها الكاملة دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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