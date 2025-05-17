حريق ضخم يلتهم مركزاً تجارياً وسط النجف (صور)

شفق نيوز/ التهم حريق ضخم، اليوم السبت، مركزاً تجارياً مخصصاً لبيع أدوات المركبات في منطقة الحي العسكري وسط مدينة النجف.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسباب اندلاع الحريق لم تُعرف حتى الآن، فيما تواصل أكثر من 5 فرق من مديرية الدفاع المدني جهودها لإخماد النيران والسيطرة على الحادث.

وأشار إلى أن ألسنة اللهب تصاعدت بشكل كثيف من مكان الحادث، ما أثار حالة من الهلع في صفوف المواطنين، دون ورود أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية لغاية الآن.