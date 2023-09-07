حريق داخل مطعم من طابقين في المنصور ببغداد.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، أنها دفعت بـ10 فرق إطفاء لإخماد حريق داخل مطعم في منطقة المنصور ببغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرقها أخمدت حادث حريق اندلع في ساعة متأخرة من ليل امس، داخل مطعم "جيل هاوس" المشيد من طابقين، إذ اندلع الحريق داخل الطابق الثاني المتخذ لمنام العمال والمشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة المنصور ببغداد.

وبينت أن الفرق في جانب بغداد الكرخ استنفرت ودفعت بـ عشر فرق اطفاء بكامل طواقمها وعجلاتها التخصصية والساندة لتكافح النيران وتمنع توسع الحادث الى البنايات المجاورة مع زج عجلة السلم لتعجيل السيطرة من خلال مكافحة النيران من الأعلى الى الاسفل وتحكم سيطرتها الكاملة وتنهي الحادث دون تسجيل إصابات بشرية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق اجراءات السلامة المهنية الصادرة من مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية.