حريق جديد يلتهم 22 دونماً من الحنطة في الحويجة

شفق نيوز- كركوك

التهم حريق اندلع في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، اليوم الأحد، 22 دونماً من محصول الحنطة، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأراضي المجاورة.

وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، إن الحريق اندلع خلال ساعات النهار في حقول مزروعة بمحصول الحنطة في قرية جديدة السادة التابعة لقضاء الحويجة، ما أدى لاحتراق نحو 22 دونماً من المحصول.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها، ومنع امتدادها إلى الأراضي الزراعية المجاورة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة أسهمت في الحد من حجم الخسائر.

وأكد المصدر، أن الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية بالمحصول الزراعي، لافتاً إلى أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الأضرار بدقة.

ويعد هذا الحريق الثاني من نوعه في قضاء الحويجة خلال يومين متتاليين، إذ شهدت حقول الحنطة قرب قرية المنزلة، أمس السبت، حريقاً مماثلاً ألحق أضراراً بنحو 10 دوانم من المحصول، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من تطويقه ومنع امتداده إلى مساحات زراعية أخرى.