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حريق جديد في العراق.. والنيران تلتهم "كرفانات" في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-10T15:18:22+0000
حريق جديد في العراق.. والنيران تلتهم "كرفانات" في النجف

شفق نيوز/ التهمت نيران يوم الاثنين كرفانات تابعة لشركة صناعية في النجف، وسارعت عجلات الإطفاء لإخماد الحريق.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "سيطرت على حادث حريق اندلع داخل 5 كرفانات من اصل 10 مشيدة من السندويج بنل سريع الاشتعال تابعة الى شركة الريان للصناعة الأنابيب البلاستيكية في منطقة منخفض بحر النجف".

وأضاف أن "فرق الدفاع طوقت الحادث واخمدت النيران وانهت الحريق بوقت قياس حال دون وقوع إصابات او خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأشار إلى أن سبب الحادث كان نتيجة تماس كهربائي داخل أحد الكرفانات مما اشعل الحريق بادئ الامر.

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