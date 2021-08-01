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حريق ثالث يأتي على بساتين سوق الشيوخ جنوبي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-01T11:17:43+0000
حريق ثالث يأتي على بساتين سوق الشيوخ جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بأن حريقاً ضخماً ثالثاً أتى على بساتين قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "حريقاً ضخماً اندلع، ظهر اليوم، داخل احد بساتين سوق الشيوخ جنوبي الناصرية مركز محافظة ذي قار"، مبينا أن الحريق "أدى لاحتراق عشرات النخيل والأشجار الأخرى".

وأوضح المصدر، أن "الحريق هو الثالث من نوعه خلال ساعات في مدن ذي قار"، مشيراً إلى أن "6 فرق من الدفاع المدني، فضلاً عن اثنين من مركز المحافظة، هرعت الى النيران لاخمادها ".

وبين أن "الحريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، وهو الثاني الذي يضرب القضاء خلال 72 ساعة ".

بدوره، وجه قائممقام قضاء سوق الشيوخ بتشكيل لجنة تحقيقية من فرق الاستخبارات والأمن الوطني بالقضاء لمعرفة أسباب تكرار الحرائق في بساتين ونواحي سوق الشيوخ.

وشهدت ذي قار صباح اليوم، اندلاع حريقين أحدهما ضرب مدرسة الرواد بمنطقة الثورة وسط الناصرية، والثاني احد بساتين النخيل الكبيرة بمنطقة الإسكان الصناعي جنوبي مركز المحافظة.

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