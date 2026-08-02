الإعلام الأمني: انفجار عتاد بمعسكر التاجي نتيجة حريق (تحديث)

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، يوم الأحد، عن انفجار اعتدة داخل معسكر التاجي.

وقال معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار جرى نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، وادى لانفلاق بعض الأعتدة".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تواصل مكافحة الحريق".

يشار إلى أن مصدر أمني، أفاد قبل قليل لوكالة شفق نيوز، باندلاع حريق في معسكر التاجي ببغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق نشب داخل مستودعات العتاد والأسلحة".

وأضاف أن "أصوات الانفجارات التي سمعت، ناتجة عن انفجار العتاد جراء الحريق".