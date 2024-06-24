حريق بمزرعة للحنطة في كركوك (فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني في محافظة كركوك، يوم الاثنين، عن نشوب حريق في أرض زراعية للحنطة جنوب شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حريقا وقع في مخلفات أرض زراعية كان صاحبها قد أتم حصادها وبقي منها مخلفات الزراعة ووقع الحريق فيها والأرض تقع قرب معمل أسمنت كركوك في ناحية ليلان (25 كم جنوب شرقي كركوك)"، مشيرا إلى ان "الحريق أتى على مساحات واسعة من الأرض".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني طوقت موقع الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده لعدم التسبب بخسائر بشرية أو مادية".