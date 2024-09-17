حريق بمحطة كهرباء جنوب بغداد يتسبب بإطفاء "احترازي"

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء الثلاثاء، بتعرض محطة كهربائية ببغداد إلى حادث عرضي صباح اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "حدوث إطفاء احترازي لمحطة توليد كهرباء جنوب بغداد الحرارية، نتيجة نشوب حريق في سرداب القابلوات الخاص بالوحدات التوليدية، الساعة الثامنة والنصف صباح اليوم الثلاثاء".

وأضافت الوزارة أن الحريق "تتم السيطرة عليه الان بنسب كبيرة من قبل العاملين وفرق الحماية الذاتية والسلامة في المحطة ومن الدفاع المدني وفرق الإطفاء".

وأشار البيان إلى أنه "جرى اطفاء الوحدة التوليدية والشبكة والمحطة التحويلية وخطوطها في المحطة بعد عزل مكان الحادث للحفاظ عليها كإجراء احترازي".

ولفت إلى أن "وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل، وجه بإجراء تحقيق حول أسباب الحادث، على أن ترفع توصياته بشكل عاجل".

ونوه البيان الى ان "العارض لم يتسبب بضرر على المنظومة ولا ساعات تجهيزها بالكهرباء للمواطنين".