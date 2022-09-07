حريق بسوق "النبي" في الموصل وصهريج وقود يتسبب بإضرام النار بسيارتين في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاربعاء، بمصرع شاب بحادث سير، فيما أصيب آخر بحادث منفصل، كما اندلع حريق في أحد أشهر الأسواق بمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً بعمر 24 عاماً فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى جراء تعرضه لدهس بواسطة دراجة نارية في قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث".

إلى ذلك ذكر المصدر أن "صهريجاً محمل بالبنزين انقلب أثناء سيره على الطريق الدولي السريع جنوبي ذي قار، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه وإصابة سائقه، إلى جانب احتراق عجلتين نوع (يوگن، وسنتافيا)".

وبين أن "سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث وقام بنقل السائق المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانب آخر، أفاد مصدر أمني في نينوى، بأن "تماساً كهربائياً تسبب بحريق كاد أن يلتهم سوق النبي يونس في الجانب الايسر من مدينة الموصل، لكن فرق الدفاع المدني وصلت الى موقع الحادث وتم قطع التيار الكهربائي ولم تصل النيران الى محلات الملابس في السوق".