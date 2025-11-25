حريق بابل.. الأدلة الجنائية تقلب الرواية وتحدد الجاني

شفق نيوز- بابل

وجّه قائد شرطة محافظة بابل اللواء علي كامل الحسناوي، يوم الثلاثاء، بتشكيل فريق عمل مشترك فور تسجيل حادثة الحريق الذي اندلع فجراً، داخل عدد من المحال التجارية في ناحية الحمزة الغربي.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق الذي تولّى التحقيق تكون من مدير شرطة الحمزة الغربي ومدير قاطع النجدة وضابط شعبة مكافحة الإجرام، فضلاً عن مفارز الاستخبارات ومكافحة الارهاب، إضافة إلى الخبراء المختصين في الأدلة الجنائية".

وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني هرعت لإخماد النيران والسيطرة عليها، أعقبتها فرق الأدلة الجنائية التي أجرت فحصاً دقيقاً لموقع الحادث، واشتغلت على تحليل الأدلة التقنية والمختبرية، في وقت ساد فيه بين المواطنين اعتقادٌ أولي بأن الحريق عرضي نتيجة تماس كهربائي".

وتابع البيان: "إلّا أن التقرير الفني الصادر عن الأدلة الجنائية قلب المشهد تماماً، مؤكّداً أن الحريق لم يكن عرضياً بل متعمّداً، ومن خلال تحليل المعطيات وتتبع تفاصيل مسرح الجريمة وجمع المعلومات، تمكن الفريق من تحديد الجاني بدقة، ليتبيّن أنه أحد أفراد عائلة مالك العقار بدافع خلافات عائلية".

وأشار إلى إلقاء القبض على المتهم الذي اعترف بجريمته خلال وقت قياسي، بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية.

واندلع فجر اليوم الثلاثاء، حريق واسع داخل عدد من المحال التجارية والبسطات في قضاء المدحتية بمحافظة بابل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع وعملت على محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة.