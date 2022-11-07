حريق الوزيرية "المرعب".. استمرار عمليات البحث عن 11 مفقوداً (صور) 

شفق نيوز/ تواصل فرق الإنقاذ، اليوم الاثنين، عمليات البحث عن مفقودين جراء الحريق الكبير الذي شهدته منطقة الوزيرية في العاصمة العراقية بغداد، أمس.

ووثقت كاميرا الهاتف الجوال فيديوهات كثيرة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين "حجم الدمار" والهلع الذي أوقعه الحريق الذي أتى على مخزن للعطور، ولم تستطع فرق الإطفاء من إخماده حتى ساعة متأخرة من الليل.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، مساء أمس، أن الحصيلة النهائية لحادث الحريق، بلغت 32 مصاباً، بينهم مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، وضابط برتبة لواء، وعدد من الضباط والمنتسبين، كما أشارت إلى أن البحث جار عن مفقودين.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، صباح اليوم، أن فرق الدفاع المدني التخصصية تواصل عملها للبحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهار باستخدام أجهزة الإستشعار ومعدات الإنقاذ الثقيل والخفيف لإزالة ركام البناية المحترقة في منطقة الوزيرية.

بدوره تحدث مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز عن آخر تطورات حادثة الوزيرية، إن فرق الدفاع المدني مازالت تجري عمليات البحث والتحري ورفع الركام المتساقط في محل الحادث، مشيرا الى أن هذه الكميات الكبيرة من الركام تحتاج الى عمل طويل من أجل الوصول إلى قبو البناية.

وبين عبد الرحمن، أن مصابي مديرية الدفاع المدني وعددهم 32، قد غادروا المستشفى اليوم بعد تلقيهم العلاجات اللازمة، بينهم مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان.

وأوضح أن معلومات وردت من شهود عيان وذوي المفقودين تفيد بوجود أشخاص في هذا القبو يقدر عددهم من 10 إلى 11 شخصا، مؤكداً أن عمليات البحث جارية في هذا القبو للتأكد من وجود هؤلاء الأشخاص من عدمه.

وفي السياق، قالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان، إن آليات الهندسة العسكرية شرعت بعملية البحث عن مفقودين تحت أنقاض المبنى المنهار في الوزيرية بالتعاون مع الدفاع المدني في وزارة الداخلية.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني، في ساعة متأخرة من ليل أمس، السيطرة على حريق نشب داخل مبنى تجاري، و11 مخزناً في منطقة الوزيرية ضمن العاصمة بغداد.

وبعد ذلك، باشرت الفرق المتخصصة بالبحث والإنقاذ التابعة للمديرية، بحملة بحث عن المفقودين والمحاصرين داخل المبنى، الذي انهار جزء منه بسبب شدة لهيب النار وتأثرها بمواد كيماوية، عبارة عن بلاستيك وعطور.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، مساء الأحد، لوكالة شفق نيوز، إن هناك 10 مواطنين على الأقل، مفقودين داخل المبنى، مستنداً إلى روايات مواطنين، لكن مديرية الدفاع المدني، أكدت عدم العثور على أي شخص حتى لحظة كتابة الخبر.

ووقع الحريق في حوالي الساعة 12 (بتوقيت بغداد) من ظهر يوم الأحد، بينما سيطرت فرق الإطفاء عليه بعد العاشرة من مساء اليوم، بعد استنفار كبير شهد مشاركة 50 فرقة إطفاء.