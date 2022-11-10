حريق الوزيرية.. اصابة منتسب بإنهيار جزء من المبنى (صور وفيديو)  

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابة منتسب في الدفاع المدني بجروح خطيرة نتيجة انهيار جزء من مبنى مخازن العطور الذي أتت عليه النيران قبل أربعة أيام في منطقة الوزيرية ببغداد، فيما أشار إلى استمرار عمليات البحث عن مفقودين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن أحد منتسبي الدفاع المدني أصيب، اليوم، بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من مرتفع بموقع حادث حريق الوزيرية أثناء عمليات البحث الجارية عن مفقودين داخل البناية، مشيراً إلى انهيار جزء من المبنى أدى الى سقوط المنتسب الذي تم نقله الى المستشفى.

وتقول مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن معاون مدير عام الدفاع المدني للشؤون الفنية اللواء محسن كاظم يشرف حالياً على جهود فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين داخل قبو بناية الوزيرية المنهارة، مؤكدة أن تلك الفرق تواصل العمل الليل بالنهار من اجل اتمام مهامها .

ووقع الحريق عند الساعة 12 (بتوقيت بغداد) من ظهر يوم الأحد الماضي (6 تشرين الثاني الجاري)، بينما سيطرت فرق الإطفاء عليه بعد العاشرة من مساء اليوم التالي (الاثنين 7 تشرين الثاني)، بعد استنفار كبير بمشاركة 50 فرقة إطفاء.

ويقول مدير إعلام الدفاع المدني العميد جودت عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني مازالت تجري عمليات البحث والتحري ورفع الركام المتساقط في محل الحادث، مشيرا الى أن هذه الكميات الكبيرة من الركام تحتاج الى عمل طويل من أجل الوصول إلى قبو البناية.

وبين عبد الرحمن، أن مصابي مديرية الدفاع المدني وعددهم 32، قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاجات اللازمة، بينهم مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان.

وأوضح، أن معلومات وردت من شهود عيان وذوي المفقودين تفيد بوجود أشخاص في هذا القبو يقدر عددهم من 10 إلى 11 شخصا، مؤكداً أن عمليات البحث جارية في هذا القبو للتأكد من وجود هؤلاء الأشخاص من عدمه.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في حديث سابق، لوكالة شفق نيوز، إن هناك 10 مواطنين على الأقل، مفقودين داخل المبنى، مستنداً إلى روايات مواطنين.