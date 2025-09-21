حريق الكوت.. إحالة مسؤولين كبار للتحقيق القضائي والعقوبات الانضباطية

شفق نيوز- بغداد

صادق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحادث الحريق الذي وقع في مدينة الكوت مركز محافظة واسط منتصف تموز الماضي، والذي أسفر عن وقوع خسائر بشرية ومادية.

وأكد المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن اللجنة التحقيقية ثبت لديها تقصير عدد من المسؤولين والموظفين في أداء واجباتهم، والسماح لمالك المشروع بالبناء دون الحصول على إجازة بناء، وربط الكهرباء للبناية رغم عدم وجود الموافقات الأصولية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة للحد من الخسائر وحماية أرواح المواطنين.

وبناءً على ذلك، قرر رئيس الوزراء إحالة كل من: محافظ واسط السابق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة، ومدير بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات وترويج موافقة تزويد البناية بالتيار الكهربائي، إلى القضاء.

كما تم الإيعاز، وفق البيان، للوزارات المعنية بتشكيل مجالس ولجان تحقيقية وفرض العقوبات الانضباطية بحق المسؤولين المخالفين.

وفي 16 تموز 2025، شهدت مدينة الكوت في محافظة واسط فاجعة إنسانية إثر اندلاع حريق هائل في بناية "هايبر ماركت"، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المواطنين، مما أثار موجة من الغضب الشعبي والمطالبات بالتحقيق والمحاسبة.