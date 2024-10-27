"حريق الظلال".. أعمدة الدخان تنشر السواد في سماء بغداد (صور)

شفق نيوز/ ما تزال أعمدة الدخان تغطي سماء بغداد منذ ظهر اليوم الأحد، جراء الحريق الذي اندلع في شارع الظلال، القريب من باب الشرقي، حتى يكاد يكون أشبه ببئر نفطي كبير اشتعل في قلب بغداد دون إطفاء.

ويستمر تصاعد الدخان جراء الحريق الهائل في شارع الظلال ببغداد وفرق الإطفاء تحاول إخماده بصعوبة بالغة.

وجالت كاميرا وكالة شفق نيوز، توثق صوراً للحريق الكبير وأعمدة دخان عملاقة تنبثق منه فوق رؤوس المواطنين الذين يتجولون في مركز العاصمة وتحديداً قرب ساحة التحرير وحديقة الأمة.

في حين أخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني وحوضيات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ما زالوا يكافحون حادث حريق شارع الظلال".

وأكد المصدر أن "ما يقارب الـ200 حوضية تشارك في عملية الإطفاء، وهناك استنفار كامل من دفاع مدني من جانبي الكرخ والرصافة".

وكان مصدر في مديرية الدفاع المدني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير داخل مخزن تجاري وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل أحد المخازن التجارية ضمن شارع الظلال في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.

في غضون ذلك صرح الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، إن فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا حثيثة للتعامل مع حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على اسطوانات لغاز التبريد في شارع الظلال ببغداد.