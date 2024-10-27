"حريق الظلال".. خسائر بمليارات الدنانير و"لصوص" يستغلون الدخان لسرقة ما تبقى

شفق نيوز/ بينما لا تزال فرق الدفاع المدني، تعمل على إخماد حريق مخازن شارع الظلال وسط بغداد، انتهز بعض "ضعاف النفوس" انشغال الفرق بإخماد النيران، ولجأوا لسرقة بعض مواد المخازن التي تم اطفاؤها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بعض ضعاف النفوس استغلوا أعمدة الدخان الكبيرة التي تغطي موقع حريق مخازن شارع الظلال وسط بغداد، وقاموا بسرقة بعض ما تبقى من المخازن التي تم إخمادها من قبل فرق الدفاع المدني.

ولفت إلى أن القوات الأمنية تعمل الآن على تأمين المخازن والسيطرة على حالات السرقة.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مخازن تجارية في شارع "الظلال" وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران ومنعت انتقالها إلى المخازن القريبة من الحريق بعد أن استخدمت ما يقارب 60 عجلة إطفاء حوضية وآليات كبيرة مستمرة بعمليات لإخماد".

ولفت ميري، إلى أنه "لا توجد خسائر بشرية، فقط خسائر مادية في مخازن أسطوانات غاز التبريد والأجهزة الكهربائية ومواد تجميل ومواد متنوعة أخرى".

في حين أخبر مصدر مطلع قبل قليل وكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني وحوضيات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ما زالوا يكافحون حادث حريق شارع الظلال".

وأكد المصدر أن "ما يقارب من الـ200 حوضية تشارك في عملية الإطفاء، وهناك استنفار كامل من دفاع مدني من جانبي الكرخ والرصافة".