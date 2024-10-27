"حريق الظلال".. الداخلية العراقية: تم احتواء النيران ومنع امتدادها لمخازن أخرى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل مخازن تجارية في شارع "الظلال" وسط العاصمة بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على النيران ومنعت انتقالها إلى المخازن القريبة من الحريق بعد أن استخدمت ما يقارب 60 عجلة إطفاء حوضية وآليات كبيرة مستمرة بعمليات لإخماد".

ولفت ميري، إلى أنه "لا توجد خسائر بشرية، فقط خسائر مادية في مخازن أسطوانات غاز التبريد والأجهزة الكهربائية ومواد تجميل ومواد متنوعة أخرى".

في حين أخبر مصدر مطلع قبل قليل وكالة شفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني وحوضيات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي ما زالوا يكافحون حادث حريق شارع الظلال".

وأكد المصدر أن "ما يقارب من الـ200 حوضية تشارك في عملية الإطفاء، وهناك استنفار كامل من دفاع مدني من جانبي الكرخ والرصافة".

وكان مصدر في مديرية الدفاع المدني، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الأحد، باندلاع حريق كبير داخل مخزن تجاري وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق كبير اندلع داخل أحد المخازن التجارية ضمن شارع "الظلال" في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد.

في غضون ذلك صرح الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان، إن فرق الدفاع المدني تبذل جهودًا حثيثة للتعامل مع حادث حريق اندلع داخل مخزن يحتوي على اسطوانات لغاز التبريد في شارع "الظلال" ببغداد.