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حريق الصحة العراقية.. اخلاء جميع موظفي الوزارة وفتح تحقيق عاجل

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-12T09:59:13+0000
حريق الصحة العراقية.. اخلاء جميع موظفي الوزارة وفتح تحقيق عاجل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الاثنين، اخلاء جميع موظفي الوزارة اثر حريق اندلع في مبناها وسط العاصمة بغداد، مشيرة الى فتح تحقيق للوقوف على اسبابه.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "حريقاً محدوداً حدث في عدد من اقسام مقر وزارة الصحة"، مبينة أنه تم "على الفور اخلاء البناية من جميع الموظفين".

وأضاف بيان الصحة، أن "فرق الدفاع المدني من وزارة الداخلية توجهت مع فرق الوزارة"، مؤكدة أنه "تمت السيطرة على الحريق دون حدوث اصابات".

وتابع البيان، أن "تحقيق الجهات المختصة بدا على الفور للوقوف على أسباب الحريق"، مشيرة إلى "استمرار كافة مؤسساتها بالعمل بشكل طبيعي".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بأن حريقاً نشب في الطابقين الاول والرابع بمبنى وزارة الصحة العراقية وسط العاصمة بغداد.

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