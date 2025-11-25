حريقان يلتهمان مخازن للأثاث بالنجف ومحال وبسطات في بابل

شفق نيوز- النجف/ بابل

اندلع حريق داخل عدد من مخازن بيع الأثاث عند مدخل شارع الكوفة في النجف، بمحاذاة مستشفى ابن بلال.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في النجف، علي تويج، في تسجيل صوتي وزع على وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني فور تلقي البلاغ، هرعت إلى الموقع، حيث شاركت أكثر من 10 فرق في إطفاء النيران.

وأضاف أن الفرق نجحت في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، كما تم إخلاء المرضى من المستشفى المجاور كإجراء احترازي، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وفي حادث منفصل، اندلع فجر اليوم، حريق واسع داخل عدد من المحال التجارية والبسطات في قضاء المدحتية بمحافظة بابل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى الموقع وعملت على محاصرة النيران ومنع انتشارها إلى المباني المجاورة.