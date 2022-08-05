حريقان يلتهمان مجمعين تجاريين في ديالى والخسائر نصف مليار دينار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بنشوب حريق جديد في ديالى أتى على مجمع تجاري، وسط تقديرات بخسائر تتجاوز نصف مليار دينار.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز. ان حريقاً وصفه بالكبير نشب في مجمع الباقر التجاري وسط قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة وخلف أضرارا مادية جسيمة.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق ومنعت تمدده الى المناطق المجاورة دون أي إصابات او خسائر بشرية.

الى ذلك اكدت مصادر مسؤولة ان خسائر حريق سوق الخالص الذي التهم مجمعاً تجارياً، بالإضافة إلى خسائر حريق أمس الذي التهم مجمعاً تجارياً "شراع مول" وسط بعقوبة تتجاوز نصف مليار دينار.

وتتعرض الأسواق التجارية عادة لحرائق بسبب الإهمال او الحوادث العرضية وسط شكوك بأنها متعمدة.