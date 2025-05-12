"حريقان وسرقة".. العراق يسجل حوادث أمنية في 3 محافظات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن مجهولين أقدموا على سرقة موكب عزاء "جبل الصبر" في ناحية العكيكة التابعة لقضاء سوق الشيوخ، جنوبي محافظة ذي قار، فيما سجلت محافظتي بغداد وديالى اندلاع حريقين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجناة سرقوا مواداً تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون دينار عراقي، من بينها أسطوانات غاز، وطباخات، ومبردات هواء، واجهزة تبريد (سبالت)، وغيرها من المستلزمات الخاصة بالموكب".

وفي العاصمة بغداد، أعلنت فرق الدفاع المدني سيطرتها على حادث حريق متوسط اندلع داخل محلات لبيع المواد بالجملة ضمن منطقة الأزري شمالي المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفرق تمكنت من إخماد النيران وإجراء عمليات التبريد دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وإلى ديالى، حيث أفادت مصادر محلية باندلاع حريق في محيط إحدى مزارع الحنطة شرق قضاء خانقين، شمال شرق المحافظة.

وبحسب مصدر محلي أبلغ وكالة شفق نيوز، فقد هرعت فرق الدفاع المدني إلى الموقع وتواصل جهودها لإخماد الحريق ومنع امتداده إلى الأراضي الزراعية المجاورة.