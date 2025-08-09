حريقان قرب "شريفة بنت الحسن" وباص لنقل زائرين إيرانيين (صور+فيديو)

شفق نيوز– ديالى/ بابل

أفادت مصادر أمنية، مساء السبت، باندلاع حريقين منفصلين الأول في باص يقل زواراً بينهم إيرانيون على طريق ديالى – بغداد، والثاني في الطريق المؤدي إلى "شريفة بنت الحسن" في محافظة بابل.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع في باص لنقل الزوار بالقرب من سيطرة الغالبية على طريق ديالى – بغداد، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية في قسم شؤون السيطرات تمكنت من إخماده دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بابل، أخبر مصدر آخر، الوكالة، باندلاع حريق تسبب في اشتعال أشجار وبساتين في طريق "شريفة بنت الحسن"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.