حريقان في ديالى والأنبار بسبب "سبلت" و"زوجة غاضبة"

شفق نيوز- ديالى/ الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بإقدام امرأة على حرق منزلها بسبب خلاف مع زوجها، فيما نشب حريق آخر في الأنبار بسبب جهاز تبريد "سبلت".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا التهم منزلا قرب ناحية السعدية شمال شرقي ديالى، والتحقيقات تشير إلى أن أنه بفعل فاعل، وجرى الاشتباه بالزوجة".

وأضاف أن "الزوجة أحرقت المنزل بسبب خلاف مع زوجها، وذهبت بمنزلها ذويها، وفقا للأنباء الأولية"، مبينا أن "الحريق تم اخماده ولم يسفر عن خسائر بشرية، فقط مادية".

وإلى الأنبار، أشار مصدر أمني، إلى ان "حريقا نشب في بناية بشارع المستودع بسبب جهاز تبريد (سبلت)".

وأضاف أن "الدفاع المدني يعمل على إخماد الحريق".