حريقان في بغداد وميسان.. إصابة مسؤول أمني ومصرع أم وطفلتها

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد ومحافظة ميسان جنوبي العراق، فجر الأثنين، حادثي حريق منفصلين، أسفرا عن إصابة عميد في جهاز الأمن الوطني ووفاة أم وطفلتها.

وأفاد مصدر أمني في بغداد، لوكالة شفق نيوز، بأن عميدًا منسوبًا إلى جهاز الأمن الوطني/ العمليات المشتركة، أصيب بحروق مختلفة نتيجة حادث احتراق أثناء صيانة أسطوانة غاز داخل كراج منزله في منطقة الحرية ببغداد.

وأوضح، أن المصاب نُقل إلى مستشفى الكاظمية لتلقي العلاج، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها في الحادث.

وفي محافظة ميسان جنوبي العراق، اندلع حريق كبير داخل منزل في منطقة حي الحسين وسط مدينة العمارة، مما أدى إلى وفاة أم وطفلتها الصغيرة بعد أن حاصرتهما النيران داخل المنزل.

وأكد المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى موقع الحادث في ميسان، حيث أُخمدت النيران وتم إخراج الجثث ونقلها إلى دائرة الطب العدلي، كما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لمعرفة أسباب الحريق.