ثلاثة حرائق وسط بغداد أحدها داخل فندق دون إصابات

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باندلاع حريقين في العاصمة بغداد أحدهما بفندق دون تسجيل إصابات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني باشرت، بإخماد حريق اندلع داخل قاعة لحفلات الأعراس في فندق بغداد الواقع ضمن شارع السعدون، دون تسجيل أي إصابات تذكر.

وفي حادث منفصل، اندلعت النيران في نفايات متروكة داخل مخيمات في مقر دائرة الإصلاح سجون تسفيرات الرصافة بالقرب من ملعب الشعب وسط بغداد، حيث باشرت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد دون تسجيل أي إصابات أيضًا، وفق المصدر نفسه.

وفي حريق هو الثالث خلال اقل من ساعة، أخبر المصدر، وكالتنا، باندلاع حادث حريق متوسط داخل بناية للالكترونيات ضمن منطقة زيونة، مشيرا الى وصول فرق الدفاع المدني لمكافحة الحريق الذي لم يسفر عن إصابات تذكر.