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حريقان بمعمل ومخزنين تجاريين في الموصل وبغداد .. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-25T09:21:14+0000
حريقان بمعمل ومخزنين تجاريين في الموصل وبغداد .. صور

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأربعاء، بتسجيل ثلاثة حرائق داخل معمل ومخزنين في مدينة الموصل والعاصمة بغداد.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع في معمل لإنتاج حلفات المبردات في منطقة كوكجلي بالجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وعزت المصادر اندلاع الحريق إلى تماس كهربائي داخلي، مشيرا إلى أنه لا وجود لخسائر بشرية.

إلى ذلك اندلع حريق في منطقة "باب المعظم" وسط العاصمة بغداد في مخزنين تجاريين احدهما للمواد الغذائية والثاني لمواد الاستنساخ.

وقالت المصادر إن فرق الدفاع المدني باشرت في عملية إخماد الحريق الذي وصفته بـ"الكبير".

 

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