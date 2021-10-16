حريقان بمدرسة وجامع في الموصل والبصرة والدفاع المدني يسيطر (صور)

شفق نيوز / أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم السبت، حادثي حريق في مدرسة بمدينة الموصل ضمن محافظة نينوى، وآخر داخل جامع في محافظة البصرة.

وأبلغ مصدر أمني في نينوى، وكالة شفق نيوز، بأن "حادث حريق اندلع بمتوسطة (زيد بن الخطاب للبنين) في حي مشيرفة الأولى في الساحل الايمن من مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، أن "فرق الإطفاء أخمدت النيران في قسم إدارة المدرسة بعد تطويقها وحالت دون توسعها إلى باقي أجزاء المدرسة"، لافتاً إلى أن "فريقاً من الأدلة الجنائية يعمل على تحديد سبب الحريق لمعرفة فيما اذا كان متعمداً أم لا".

من جهة أخرى، سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق اندلع داخل غرفة سكن في جامع (المزروع) العائد إلى ديوان الوقف السني في قضاء الزبير في محافظة البصرة.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ إمام الجامع وزوجته ليتم نقلهما إلى المستشفى الجمهوري القريب لتلقي العلاج، بعد تعرضهما لإصابات نتيجة الحادث.

وأتمت فرق الدفاع المدني أعمالها بإخماد الحادث ومنعت اتساع الحريق إلى باحات الجامع المذكور وحجمت الاضرار المادية.

يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة عطب كهربائي داخل جهاز التكييف (السبلت) مما أشعل الحريق في بادئ الأمر.