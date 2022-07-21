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حريقان بذي قار وبغداد.. انتشال جثة من داخل معمل محترق وسط العاصمة (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-21T09:35:34+0000
حريقان بذي قار وبغداد.. انتشال جثة من داخل معمل محترق وسط العاصمة (صور)

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، باندلاع حريق في احد اكبر المجمعات التجارية شمالي المحافظة، في حين  أخمدت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل معمل ومحالّ للنجارة في منطقة شارع السعدون قرب محطة وقود السعدون وسط بغداد.

وأبلغ الشهود وكالة شفق نيوز، ان "حريقاً ضخما اندلع باحد المجمعات التجارية الكبيرة لبيع وتخزين الأخشاب قرب المرأب  القديم بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "أكثر من 5 فرق من الدفاع المدني تعمل على مكافحة الحريق". 

وبين الشهود، أن "الخسائر تقدر بعشرات الملايين، فيما لم تسجل أي اصابة بشرية بالحادث".

وفي غضون ذلك؛ تمكنت فرق الدفاع المدني في العاصمة بغداد من إخماد حريق في معمل نجارة. 

ووفق بيان للدفاع المدني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الفرق استكملت عمليات الإخماد والتبريد من خلال تنفيذ الاقتحام والدخول وسط المعمل المحترق لتعثر على جثة حارس المعمل قد فارق الحياة نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة ليتم انتشال الجثة و نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة اصولياً .

وأشار البيان؛ إلى أن الدفاع المدني طلب فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المعمل المحترق.

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