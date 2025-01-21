حركة المرور شبه متوقفة.. شوارع بغداد تكتظ بطوابير طويلة للسيارات (صور)

شفق نيوز/ شهدت حركة المرور في العاصمة بغداد، يوم الثلاثاء، زحاماً خانقاً وباتت شبه متوقفة، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرجبية حيث يتوافد الآلاف من مختلف المحافظات العراقية لأداء طقوس زيارة ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن حركة المرور شبه معطلة في بغداد وتحديداً في قلب العاصمة والمناطق التجارية منها، وفي بعض الشوارع تشهد حركة بطئاً شديداً وبعضها في حين توقفت الحركة في بعضها الآخر.

وأضاف أن طوابير السيارات باتت طويلة جداً، بسبب الزخم المروري، ومن أبرز الطرق هي: مجمع "مشن"، وشارع السعدون، وساحة المسرح الوطني، والكرادة خارج، وساحة التحرير ومقتربات أبو نؤاس.

وكان مراسل وكالة شفق نيوز، أفاد يوم أمس الإثنين، بأن زحاماً شديداً شهدته العاصمة بغداد، شمل مجسرات عدة مثل الأمانة، والعُلوية، والربيعي، والفنون الجميلة، حيث تعطلت حركة المرور بشكل ملحوظ، فضلاً عن جسور السنك، والأحرار، والباب المعظم التي كانت الأشد زحاماً.

كما أن منطقة الجادرية وجسر الطابقين، وجسر القادسية باتجاه المنطقة الخضراء لم تكن أفضل حالاً حيث تباطأت الحركة بشكل ملحوظ على هذه المحاور الحيوية.

وعلى غرار ذلك استمر الزحام على جسور الربيعي، والصليخ، والبنوك، إلى جانب نفق الزيتون، وشوارع السعدون، ودمشق، والأردن، ما زاد من تعقيد الوضع المروري.

كذلك شهدت عدة مناطق أخرى من العاصمة مثل العطيفية، وشارع المشاتل، ومنطقة العلاوي ونفقها زحاماً غير مسبوق ما ساهم في زيادة الضغط على الشوارع الرئيسية مثل شارع مطار بغداد وشارع المصافي وكرادة خارج، مما أثار حالة من التوتر بين السائقين.