حركة المرور تتوقف في بغداد.. ازدحام خانق يعطل الحياة

شفق نيوز/ تشهد العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، ازدحامًا مروريًا كبيرًا في العديد من الطرق والجسور الرئيسية، حيث كانت حركة السير بطيئة للغاية في معظم المناطق ما أدى إلى توقفات مستمرة وازدحامات خانقة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الجسور الحيوية مثل الجسر الدوار وجسر المثنى وسريع الدورة شهدت زحامًا شديدًا بالإضافة إلى شارع محمد القاسم الذي لم يكن أفضل حالاً.

كما شمل الزحام مجسرات عدة مثل مجسر الأمانة والعُلوية والربيعي وفنون الجميلة حيث تعطلت حركة المرور بشكل ملحوظ، فضلا عن جسر السنك وجسر الأحرار وباب المعظم أيضًا كانوا من بين أكثر الأماكن ازدحامًا اليوم.

كما أن منطقة الجادرية وجسر الطابقين وجسر القادسية باتجاه الخضراء لم تكن أفضل حالًا حيث تباطأت الحركة بشكل ملحوظ على هذه المحاور الحيوية.

وعلى غرار ذلك استمر الازدحام على جسر الربيعي وجسر صليخ وجسر البنوك إلى جانب شارع السعدون ونفق الزيتون وشارع دمشق وشارع الأردن ما زاد من تعقيد الوضع المروري.

كذلك شهدت عدة مناطق أخرى من العاصمة مثل العطيفية وشارع المشاتل ومنطقة العلاوي ونفقها ازدحاماً غير مسبوق ما ساهم في زيادة الضغط على الشوارع الرئيسية مثل شارع مطار بغداد وشارع المصافي وكرادة خارج، مما أثار حالة من التوتر بين السائقين.