حركة الطيران طبيعية في أيام حظر التجوال وهذه تعليمات المسافرين (وثيقة)

شفق نيوز/ أبلغت سلطة الطيران المدني، يوم الأحد، شركات الطيران العاملة في العراق، باستثناء الرحلات الجوية من حظر التجوال يومي التعداد السكاني، للرحلات المغادرة والقادمة إلى العراق.

وجاء في وثيقة صادرة من سلطة الطيران المدني، ومرسلة لشركات الطيران، حصلت عليها وكالة شفق نيوز: "نعلمكم بأن حركة الرحلات الجوية غير مشمولة بحظر تجوال التعداد السكاني الذي سيجري يومي 20 و2024/11/21".

ولفتت إلى أن "حركة المسافرين المغادرين من محل سكناهم الى المطار تكون بإرفاق تذاكر السفر، والمسافرين القادمين يتم الاحتفاظ بطاقة الصعود للطائرة لاعتمادها من الجهات الأمنية، للتفضل بالاطلاع والعمل بموجبه".

وتعد عملية التعداد السكاني في العراق، جزءاً من مشروع وطني يهدف إلى توفير بيانات دقيقة تساعد الحكومة في تطوير السياسات العامة وتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية، كما أن الإحصاء يعد أداة أساسية لتقييم الاحتياجات التنموية وتوجيه الموارد بشكل أفضل.

ويأتي هذا التعداد ضمن الجهود الرامية إلى تحسين التخطيط العمراني والخدمات في السليمانية، في ظل النمو السكاني المتزايد وتزايد الاحتياجات الخدمية في المحافظة.

ويشارك في هذه العملية آلاف العاملين، تم تدريبهم على تقنيات جمع البيانات لضمان دقتها وسرعتها.

ويشير مراقبون، إلى أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على تجاوب المواطنين وتعاونهم، بالإضافة إلى معالجة أي تحديات تقنية قد تواجه الفرق الميدانية لضمان تحقيق أهداف المشروع في الوقت المحدد.