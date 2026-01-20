حرس الحدود العراقي يمنع عبور العشرات من أهالي سنجار إلى سوريا

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن محاولة العشرات من أهالي قضاء سنجار التوجه نحو الحدود العراقية السورية عبر منفذ الفاو المغلق، تلبيةً لنداء "النفير العام" الذي أعلنته قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قبل أن تتدخل قوات حرس الحدود وتمنعهم من العبور.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن المحتجين تجمعوا قرب معبر الفاو في سنجار وحاولوا التقدم باتجاه الأراضي السورية للمشاركة في القتال والتضامن مع مناطق روج آفا، استجابةً لدعوات أطلقتها "قسد" مساء أمس الاثنين.

وأوضح أن قوات حرس الحدود انتشرت في محيط المعبر ومنعت المحتجين من التقدم أو اختراق الشريط الحدودي، مؤكداً أن الإجراءات جاءت ضمن الحفاظ على أمن الحدود ومنع أي عبور غير قانوني.

وأشار المصدر إلى أن المحتجين رددوا هتافات ورفعوا شعارات مؤيدة لقوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكوردستاني، مبيناً أن غالبية المشاركين يُعرفون بانتمائهم أو تعاطفهم مع الحزب في مناطق سنجار.

وأضاف أن تظاهرة خرجت يوم أمس في قضاء سنجار، حملت الطابع نفسه، وأعلنت دعمها لـ"قسد" وسط مراقبة أمنية مشددة لمنع أي تصعيد.

وبيّن المصدر أن معبر الفاو يُعد معبراً مغلقاً وغير شرعي، وكان قد استُخدم خلال معارك تحرير محافظة نينوى كمنفذ عبور مؤقت بين العراق وسوريا، قبل أن يُغلق لاحقاً بعد استقرار الأوضاع الأمنية وتشديد الرقابة على الحدود.

وأكد أن القوات الأمنية تواصل تعزيز انتشارها على طول الشريط الحدودي في سنجار تحسباً لأي محاولات جديدة للعبور أو التسلل، مشدداً على أن الحدود تخضع لرقابة كاملة في الوقت الراهن.

وكانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قد دعت مساء أمس الاثنين، الشباب الكورد إلى "كسر حدود المحتلين" والانخراط في صفوف "المقاومة"، وذلك رداً على تعرض مناطقها في شمال وشرق سوريا لهجمات "وحشية وبربرية" تُدار وتُوجّه من قبل الدولة التركية، بحسب قولها.

وذكرت قيادة "قسد" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تتعرض مناطقنا وشعبنا بشكل مباشر لهجمات وحشية وبربرية. وفي مواجهة هذه الهجمات"، مضيفة "واليوم، تزيد الدولة التركية ومرتزقتها الذين يحملون عقلية تنظيم داعش من هجماتهم على شعبنا، ظناً منهم أنهم قادرون على كسر إرادتنا وتحطيم مقاومتنا".

ووجهت القيادة العامة "نداءً إلى جميع شبابنا، فتيات وشباناً، في روجافا وباكور وباشور وروجهلات كوردستان، وكذلك في أوروبا، بأن يتحدوا معاً، ويكسروا حدود المحتلين، وينخرطوا في صفوف المقاومة".

وجاءت هذه الدعوة تزامناً مع فشل المباحثات بين الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي في العاصمة دمشق لخفض التوتر، مساء أمس الاثنين، رغم توقيع الشرع، أمس الأول الأحد، اتفاقاً بين حكومته و"قسد"، ينص على أن مؤسسات الدولة السورية ستتولى إدارة محافظات الحسكة ودير الزور والرقة.

ويشهد شمال وشرق سوريا منذ أيام مواجهات مسلحة بين قوات الجيش و"قسد"، وتطورت الاشتباكات، أمس الاثنين، لتصل إلى السجون التي تضم عناصر "داعش"، الأمر الذي أدى لتبادل الاتهامات بين الطرفين حول فتح السجون أو السيطرة عليها.