حرب الأبراج تمتد وتطال خط كركوك - أربيل

شفق نيوز / أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، يوم الاثنين، تعرض الخط الناقل كركوك - سنتر أربيل جهد ٤٠٠ك.ف في محافظة كركوك، إلى عمل تخريبي عبر استهدافه بعبوة ناسفة.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بتاريخ ٢٠٢١/٨/١٥ مساءً، حدث توقف في الخط الناقل كركوك - سنتر اربيل جهد ٤٠٠ك.ف نتيجة تعرضه الى عمل تخريبي جبان من خلال استهدافه بتفجير عبوات ناسفة تحديدا بين قريتي شيرناوا وجقماغة في محافظة كركوك".

وأوضحت أن "الاستهداف تسبب بسقوط البرج المرقم (٣٦٩) وتضرر وميلان البرج المرقم (٣٧٠) وحدوث تقطع في الاسلاك وخروج الخط عن الخدمة".

وأشارت الشركة إلى أن ملاكتها الهندسية والفنية وبالتعاون مع القوات الأمنية والجهد الهندسي، "هرعت فوراً إلى مكان العارض وباشرت بالعمل على إعادة تشييد الأبراج المتضررة وإعادة تسليك الخط وإعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن".

وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف أبراج الطاقة مؤخراً حتى باتت شبه يومية، وهو ما فاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد وزاد من نقمة السكان على السلطات.

وتتهم السلطات العراقي مسلحي "داعش"، بالوقوف وراء معظم الهجمات التي تأتي بالتزامن مع تزايد الطلب على الطاقة بفعل ارتفاع الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض المناطق.