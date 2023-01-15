حرب النفط تعود الى ديالى.. "نصف حصة" وطوابير بشرية تغلق المحطات

شفق نيوز/ طالبت محافظة ديالى يوم الأحد، وزارة النفط بالغاء قرار وآليات منح وتوزيع النفط الابيض في ديالى والتي خفضت حصص المواطنين المقررة من 100 لتر الى 50 لترا لكل اسرة.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ ان "بعقوبة وجميع الوحدات الادارية ازمة متفاقمة بمادة النفط الابيض مع اشتداد انخفاض درجات الحرارة وضعف الإجراءات والخطط لتأمينها".

وعز الحيالي اسباب الازمة الى سوء التخطيط وحرمان المحافظة من استحقاقها الحقيقي من منتوج النفط سبب ازدحامات ومشاكل امام محطات الوقود بطوابير بشرية على مدار 24 ساعة.

واعتبر الحيالي؛ أزمة النفط الابيض "مفتاحا امام الفساد والاستغلال في ظل ظروف البرد القاسية وازمة السوق المحلي منتقدا تخفيض حصص النفط من 100 لتر الى 50 لترا للاسرة الواحدة بعكس المحافظات الاخرى".