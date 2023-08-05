حرب الكهرباء تستعر.. توجيه صارم من السوداني وصلاح الدين تعيد 4 أبراج للخدمة

شفق نيوز/ أعلنت محافظة صلاح الدين، يوم السبت، عودة 4 أبراج لنقل الطاقة الكهربائية إلى العمل، بعد تدميرها بعبوات ناسفة، فيما وجّه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بمحاسبة آمر القاطع وضابط الاستخبارات والقائد الذي يقع ضمن مسؤوليته أيّ عمل تخريبي يمس أبراج الطاقة الكهربائية.

وذكر مصدر محلي، لوكالة شفق نيوز، أن "كوادر هندسية من وزارة الكهرباء أعادت إصلاح ونصب الأبراج (201-272-273-274) في منطقة القناطر وحدود صلاح الدين - حديثة في أطراف الأنبار، جهد 400 K.V"، مؤكداً أن "دوريات أمنية تراقب محيط الأبراج، لمنع استهدافها من جديد".

وعاد مسلسل تفجير أبراج الطاقة في العراق، إلى الواجهة من جديد، وتحديداً في محافظتي صلاح الدين وديالى، وذلك بالتزامن مع تردي المنظومة الوطنية وارتفاع درجات الحرارة.

ومساء أمس الجمعة، طال تفجير بعبوات ناسفة أبراج خط نقل الطاقة (شرق بغداد - ديالى جهد 400 ك.ف) في منطقة خان بني سعد، ما تسبب بخروج هذا الخط عن الخدمة.