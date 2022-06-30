حرب الثمانينيات.. العراق يتسلم رفات 35 جنديا من إيران

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن العراق وإيران تبادلا رفات جنود من ضحايا حرب الثمانينيات في محافظة البصرة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن العراق وايران تبادلا، صباح اليوم، رفات جنود من ضحايا الحرب العراقية ـ الايرانية، في منفذ الشلامجة الحدودي شرقي محافظة البصرة.

وأوضح أن الجانب العراقي سلم الجانب الايراني رفات تسعة جنود، بينما تسلم من الجانب الإيراني رفات 35 جنديا.

وسبق أن أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إشرافها على إعادة رفات جنود عراقيين مجهولة الهوية، عبر منفذ الشلامجة الحدود مع إيران جنوبي العراق.

وقالت في بيان، إن الأمهات، الآباء، الزوجات، وأفراد العائلة الآخرين، سيتمكنون من معرفة مصير ذويهم بعد سنوات من عدم اليقين والشك، وذلك مع مرور 30 عاماً على انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، مؤكدة مواصلة دعمها للجهات المعنية في تقديم إجابات لهذه العائلات.