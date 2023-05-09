حرائق مجهولة تلتهم 20 دونما من مزارع القمح في صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في صلاح الدين ، اليوم الثلاثاء، أن حرائق مجهولة نشبت في مزارع القمح شمالي قضاء سامراء جنوب شرق تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان، حرائق مجهولة التهمت نحو 20 دونما من مزارع القمح مع مرشات ري في منطقة (سموم) شمالي مدينة سامراء جنوب دون معرفة أسباب الحرائق.

واكد ان فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحرائق المجهولة ومنع تمددها مع وصول فريق أمني للتحقيق بالحادث والجهات التي تقف وراءه.

وتشهد المحافظات الزراعية الساخنة سنويا حروب حرائق تشنها جماعات مرتبطة بتنظيم داعش او عصابات تخريبية لدوافع مختلفة.