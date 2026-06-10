حرائق متزامنة تطال محيط كلية في كركوك وموقعاً نفطياً بالبصرة ومولدات أهلية ببغداد

شفق نيوز- كركوك/ البصرة/ بغداد

شهدت ثلاث محافظات عراقية، صباح اليوم الأربعاء، حوادث حريق متفرقة طالت محيط مؤسسة تعليمية في كركوك، وموقعاً نفطياً في البصرة، فضلاً عن مجمع للمولدات الأهلية في العاصمة بغداد، من دون تسجيل خسائر بشرية.

ففي محافظة كركوك، أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، باندلاع حريق في مساحات فارغة داخل حرم الكلية التقنية الشمالية، مبيناً أن النيران نشبت في أراضٍ خالية تنتشر فيها الأعشاب الجافة والنباتات الموسمية داخل محيط الكلية، مما أدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني استجابت بسرعة للبلاغ وتوجهت إلى المكان، حيث باشرت عمليات الإخماد وتمكنت من احتواء النيران ومنع انتقالها إلى القاعات الدراسية والمرافق الإدارية، مؤكداً أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين الطلبة أو الملاكات التدريسية واقتصرت الأضرار على الحشائش فقط.

وفي جنوب البلاد، أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً آخر اندلع داخل موقع البرجسية النفطي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة.

ونقل مراسل الوكالة عن مصدر أمني قوله، إن الحريق نشب داخل بيوت جاهزة (كرفانات) تابعة لشركة ضفاف الخليج الأمنية العاملة في الموقع النفطي، مؤكداً السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية واقتصار الحادث على أضرار مادية، فيما باشرت الأدلة الجنائية إجراءاتها لتحديد الأسباب الرسمية لاندلاع الحريق.

تزامن ذلك مع حادث أمني وخدمي في العاصمة بغداد، حيث أفاد مصدر أمني بنشوب حريق واسع التهم أربع مولدات أهلية مغذية لمجمع الزهور السكني ضمن منطقة بغداد الجديدة، مما أسفر عن اشتعال النيران في خزان كبير لوقود "الكاز" تابع للموقع، في وقت استنفرت فيه فرق الدفاع المدني جهودها لتكافح النيران وتمنع اتساع رقعتها في المنطقة السكنية حتى وقت إعداد هذا التقرير.