حرائق كبيرة تأتي على بساتين في قرى بديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، بانقاذ عدة دوانم من البساتين من حرائق مدمرة أتت على قرى شمال مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الإطفاء نجحت باخماد حرائق كبيرة نشبت، في ساعة متقدمة من ليل امس، في بساتين قرية ركة حجي سهيل، التابعة لناحية السلام، (25 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأكد المصدر، أن "اخماد الحرائق أنقذ نحو 6 دوانم من الهلاك ومنع امتدادها إلى مساحات أخرى من البساتين".

وشهدت ديالى، (45 كم شمال العاصمة العراقية بغداد)، خلال الصيف تصاعداً غير مسبوق بحوادث الحرائق التي طالت البساتين والمحال والمجمعات التجارية والتي خلفت اضراراً مادية جسيمة.