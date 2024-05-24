حرائق تلتهم أكثر من 30 دونماً زراعياً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، باندلاع 7 حرائق في عدد مناطق المحافظة، مبينا أن الحرائق شملت 10 بساتين زراعية وأحرقت مساحة تقدر بأكثر من 30 دونماً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إنه "خلال الـ48 ساعة الماضية وتحديدا منذ يوم الأربعاء، شهدت محافظة ديالى، اندلاع 6 حرائق في 10 بساتين زراعية بمناطق متفرقة ابرزها هبهب والمقدادية وأبو صيدا".

وأضاف المصدر أن "الحرائق اندلعت وتوسعت في البساتين بسبب وجود عواصف ورياح"، لافتا إلى أن "المساحات التي احترقت بجميع البساتين تقدر بأكثر من 30 دونماً".

وتابع "تم إخماد الحرائق والسيطرة عليها من قبل الجهات المعنية من فرق الإطفاء والمواطنين".

وأشار المصدر، إلى أن "حريقاً اندلع بحشائش في منفذ المنذرية الحدودي مع إيران شرقي ديالى وتم إخماده دون وقوع خسائر". البساتين تقدر بأكثر من 30 دونم".

وتتعب المصدر: "تم إخماد الحرائق والسيطرة عليها من قبل الجهات المعنية من فرق الإطفاء والمواطنين".

وأشار المصدر، إلى أن "حريقاً اندلع بحشائش في منفذ المنذرية الحدودي مع ايران شرقي ديالى وتم إخماده دون وقوع خسائر".