حرائق تلتهم عدة دونمات من بساتين ديالى

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى، يوم الاربعاء، باحتراق مجموعة بساتين في ناحية الوجيهية، شمال شرق المحافظة، بحوادث غامضة.

وقال مدير الناحية حاتم عبد التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "حرائق مجهولة المصدر التهمت اكثر من 4 دوانم من البساتين في الناحية، (25 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبيناً أن "فرق الاطفاء تمكنت من اخماد الحرائق التي تسببت بهلاك ودمار عدة بساتين".

وبين التميمي أن اسباب الحرائق مجهولة وغير مثبت حتى الآن إن كانت مفتعلة او حوادث عرضية، مشيراً إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لكشف اسباب الحرائق.

ولفت إلى أن البساتين تعاني الجفاف وكثرة الادغال، مرجحاً أن تسهل تلك الامور احتراقها.

وتشهد ديالى بين الحين والاخر حوادث حرائق تطال بساتين ومناطق تجارية لاسباب ودواعي غالباً ما تسجل "مجهولة".