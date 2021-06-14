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حرائق تلتهم عدة دونمات من البساتين في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-14T06:43:30+0000
حرائق تلتهم عدة دونمات من البساتين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في ديالى اليوم الاثنين، أن حرائق التهمت أكثر من 6 دونمات من البساتين جنوب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مدير ناحية بهرز نزار اللهيبي لوكالة شفق نيوز؛ ان حرائق نشبت نتيجة حوادث عرضية وليس تخريبية في بساتين جنوبي الناحية وتسببت باحتراق اكثر من 6 دونمات من بساتين العنب المثمرة.

واكد اللهيبي ان فرق الاطفاء تمكنت من اطفاء واخماد الحرائق ومنع امتدادها الى البساتين الاخرى لافتا الى ان السلطات المعنية فتحت تحقيقات لكشف أسباب الحرائق ومنع تكرارها لحماية الثروة النباتية.

وتشهد ديالى بين الحين والاخر حوادث حرائق تطال البساتين بسبب الاهمال او بدوافع تخريبية ومتعمدة.

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